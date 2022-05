Kundin lässt Geldbeutel mit 500 Euro im Einkaufswagen liegen

Zehn Minuten reichten aus, dann war der Geldbeutel weg, den eine Frau in Burgau in einem Einkaufswagen liegen ließ. Die 500 Euro sind wohl verloren.

Eine 62-Jährige ließ am Montag gegen 14.30 Uhr ihren Geldbeutel nach dem Einkauf in einem Geschäft in der Robert-Bosch-Straße in Burgau im Einkaufswagen liegen und schob diesen in die Einkaufswagenstation. Als sie dies zehn Minuten später bemerkte und zurückkehrte, war der Geldbeutel mit knapp 500 Euro bereits weg. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)