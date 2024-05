Burgau

vor 18 Min.

Mit Out In The Sticks geht es von New York ans Meer

Big Band Classics in der Burgauer Kapuziner-Halle: An zwei Abenden präsentierte Out In The Sticks Klassiker aus dem vergangenen Jahrhundert.

Plus An zwei Abenden liefert Out In The Sticks in der Burgauer Kapuziner-Halle feinste Big Band Classics aus dem vergangenen Jahrhundert.

Von Peter Wieser

Zwei Tage Out In The Sticks bedeutete zwei Tage geballte Ladung an Big Band-Klassikern: Wer am Freitag nicht genug bekam, der konnte am Samstag gleich ein weiteres Mal in die Big Band Classics eintauchen. "Ein Auftritt von Out In The Sticks ist immer etwas Besonderes", hatte Burgaus Kulturamtsleiter Stefan Siemons erklärt. Recht hatte er. Schon am Vortag hatte die Big Band in etwas kleinerer Besetzung die Sportlerehrung begleitet. Am Wochenende verschrieb sie sich in voller Stärke ganz den Klassikern: Knapp 30 Musikerinnen und Musiker mit dem Mann ganz vorne mit den Fäden in der Hand – Bandleader Florian Vogg – und Moderatorin Melanie Gottwald.

"Up to date" – die vor mehr als 60 Jahren von Thomas Reich komponierte und mit der Big Band von Max Greger eingespielte Titelmelodie des "Aktuellen Sportstudios" im ZDF bildete einen würdigen, genauso knackigen Auftakt des Doppelkonzerts. Den ersten Gesangspart übernahm Sänger Wolfram Schnell: "Ich war noch niemals in New York" und ganz nah an der Stimme von Udo Jürgens. Die nächste Nummer gehörte Sängerin Annette Krautmann: "Perhaps, Perhaps, Perhaps", ein bisschen Cha-Cha-Cha, vielfach, auch von Doris Day, schon interpretiert. Dann gab es noch eine zweite Annette (Annette Binanzer): schön, Bobby Darins "Beyond the Sea" nach dem Chanson "La Mer" von Charles Trenet. Genauso schön waren die instrumentalen Soloparts, die das Publikum mit einem Extra-Applaus quittierte. Von denen gab es bei den Instrumentals, dem funkigen "The Chicken" und dem jazzigen "Jumping at the Woodside", noch jede Menge weitere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen