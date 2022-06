Burgau

vor 35 Min.

Neues Theater Burgau mit pikantem Verwechslungsspiel

Plus Das Neue Theater Burgau hat einen abwechslungsreichen Sommerspielplan zusammengestellt. Was das Freilichttheater Amphytrion mit menschlicher Identität zu tun hat.

Von Ralf Gengnagel

In der griechischen Mythologie gibt es eine ganze Reihe bekannter Tragödien oder Heldensagen, denkt man etwa nur an Herakles oder den nicht weniger bekannten Achilles. Weitaus unbekannter dürfte die Geschichte des Feldherrn Amphitryon aus Theben und seiner Gemahlin Alkmene sein. In ihrer Konstellation, in der zwei Götter die Identitäten Irdischer annehmen, um hautnah in den Genuss menschlicher Liebe zu kommen, entsteht eine Verwechslungstragödie, mit der das Neue Thater in Burgau den Blick auf das Thema menschlicher Identität richtet. Bei der Planung des Stückes, das Teil des diesjährigen Sommerprogramms ist, musste Regisseurin Vera Hupfauer allerdings aus der Not eine Tugend machen.

