Burgau

vor 18 Min.

Burgauer Projekt "Tafel Plus" bekommt einen Förderpreis

Plus Hilfe in schwierigen Lebenslagen gibt es in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche. Das Projekt "Tafel Plus" wurde jetzt mit einem Förderpreis gestärkt.

Von Ralf Gengnagel

Wenn die Tafel in Burgau ihre Türen öffnet, warten rund 70 Menschen darauf, vergünstigt Lebensmittel abholen zu können. Den Magen zu füllen, ist für viele Bedürftige aber nur eines von vielen Grundbedürfnissen, die gestillt werden müssen. "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein – oder von Wurst und Käse", sagte Pfarrer Peter Gürth, als er in der Christuskirche in Burgau den mit 5000 Euro dotierten Förderpreis f.i.t.2 "fördern-initiativ werden-teilhaben" der gemeinsamen Initiative der bayerischen Landeskirche und des Diakonischen Werks Bayern entgegennahm. Viele Menschen brauchen nicht nur Lebensmittel, sondern auch andere Hilfen. Die Tafel Burgau wurde deswegen bereits 2011 mit dem Angebot "Tafel plus" aufgestockt. Es entstand ein zusätzliches Angebot an Sozialberatungen. Es gibt gute Gründe, warum die evangelische Kirchengemeinde Burgau und die Tafel diesen Preis bekommen haben.

