Schlägerei in einer Arbeiterunterkunft

Zwei Männer geraten in Burgau in einen handfesten Streit, der eine schlägt dem anderen mit der Faust ins Gesicht. Der erleidet leichte Verletzungen.

Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ist es in einer Arbeiterunterkunft in der Troppauer Straße in Burgau zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern gekommen. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein 34-jähriger Mann seinem 57-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Den 34-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (AZ)