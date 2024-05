Verkehrsunfall auf Dillinger Straße: Auto kollidiert mit geparktem Wagen

Ein 30-jähriger Autofahrer verursacht in Burgau einen erheblichen Sachschaden. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Am Mittwoch gegen 18.45 Uhr hat sich auf der Dillinger Straße in Burgau ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 30-jähriger Mann fuhr laut Polizeibericht mit seinem Pkw auf der Dillinger Straße ortsauswärts. Als er an einem ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten Pkw vorbeifahren wollte, unterschätzte er offensichtlich den Abstand zu diesem Pkw. Der Mann prallte mit dem rechten vorderen Eck seines Pkw gegen das linke hintere Eck des geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Mann wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. (AZ)