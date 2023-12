Burgau

Wie aus zehn Jahren in Burgau ein halbes Jahrhundert wurde

Maria, mit Nachname offiziell Negro, und Luigi Iaconisi leben seit mehr als 50 Jahren in Burgau. Am Sonntag feiern sie Goldene Hochzeit.

Offiziell müsste es heißen: Maria Negro und Luigi Iaconisi, nachdem in Italien kraft Gesetzes beide Ehepartner den zur Zeit der Eheschließung geführten Familiennamen in der Regel weiterführen. Bekannt sind sie in der Markgrafenstadt jedoch als das Ehepaar Iaconisi. Am Sonntag, an Silvester, feiern sie Goldene Hochzeit.

Leverano, das ist nicht nur die Bezeichnung für hervorragende Weine aus der süditalienischen Provinz Lecce, sondern auch der Name des am unteren Teil des Absatzes des italienischen Stiefels gelegenen Ortes, wo beide geboren sind und auch geheiratet haben. Luigi Iaconisi hatte es mit seiner Familie schon zuvor nach Deutschland, erst nach Unterknöringen, dann nach Burgau, gezogen.

