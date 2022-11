Burtenbach

12:00 Uhr

Burtenbach ist bei einem Stromausfall gut gerüstet

Plus Warum die Bürgerversammlung in Burtenbach in diesem Jahr so gut besucht war. Und worüber alles mit Rathauschef Roland Kempfle diskutiert wurde.

Von Sandra Kraus

Etwa 100 Personen besuchten die Bürgerversammlung der Marktgemeinde Burtenbach. Eine Anzahl, die rekordverdächtig erscheint, auch wenn Bürgermeister Roland Kempfle bescheiden darauf verwies, dass es die gemeinsame Bürgerversammlung von Burtenbach, Kemnat und Oberwaldbach sei.

