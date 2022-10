Burtenbach will den Weg für ein größeres Solarfeld frei machen

Der Markt Burtenbach hat bereits eine Freiflächenphotovoltaik-Anlage genehmigt. Sie könnte um ein Vielfaches vergrößert werden.

Im Norden der Marktgemeinde könnte schon bald ein mehr als 20.000 Quadratmeter großes Photovoltaikfeld entstehen. Dafür muss der Flächennutzungsplan angepasst werden. Im Gemeinderat wurde das Vorhaben vorgestellt, ein Beschluss aber noch nicht gefasst.

Entlang der nördlichen Ortszufahrt haben sich auf der westlichen Seite gegenüber des Kögelwerks weitere Gewerbebetriebe angesiedelt. Dahinter senkt sich das Gelände Richtung Mindel. Dort hat der Markt bereits eine Freiflächenphotovoltaik-Anlage mit 4000 Quadratmetern genehmigt. Dieses Solarfeld soll nun nach Plänen des Grundstückseigentümers um weitere etwa 8000 Quadratmeter erweitert werden, wie Burtenbachs Rathauschef Roland Kempfle im Marktrat informierte.

Freiflächenanlagen erst aber einer Größe von 20.000 Quadratmetern rentabel

Zusätzlich sei an eine Ausdehnung um weitere 1,5 Hektar gedacht, was einer Gesamtgröße von dann 27.000 Quadratmetern entspreche. Laut Kempfle sei erst ab einer Größe von 20.000 Quadratmetern ein wirtschaftlicher Betrieb derartiger Freiflächenanlagen rentabel. Aus Sicht des Bürgermeisters dürfte eine Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet „Bildhölzle“ für das Solarfeld unproblematisch sein. Ein Beschluss zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgte jedoch nicht, es ging laut Kempfle zunächst um eine Vorinformation des Marktrates.

Gleiches betrifft den Bau eines interkommunalen circa acht Kilometer langen Radweges vom Burtenbacher Ortsteil Kemnat in den Ursberger Ortsteil Oberrohr. Die an dieser Strecke liegenden Gemeinden Neuburg, Münsterhausen, Ursberg und Burtenbach müssen dafür einen Kooperationsvertrag abschließen, der unter anderem die Kostenbeteiligung des Bauwerks klärt. Genehmigt wurde der Abriss von Scheunen in Verbindung mit Um- und Anbau an ein Gebäude in der Hauptstraße in Burtenbach. Außerdem erhält der Musikverein Kemnat für neue Softshelljacken einen Zuschuss.