Burtenbach

vor 15 Min.

Fischereiaufseher ertappt zwei Fischer am Riederlesee ohne Angelschein

Wer in fremden Gewässern fischt, braucht dazu eine Erlaubnis. Diese fehlte zwei Männern an einem See nahe Burtenbach. Nach einer Kontrolle flüchteten sie.

Bei einem Kontrollgang am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr stellte der Fischereiaufseher am Riederlesee in Burtenbach zwei Männer fest. Sie fischten mit einer Angelrute im See. Eine Berechtigung hierfür konnten sie nicht vorweisen. Nach der Ansprache verließen die beiden Männer den See jeweils mit einem Fahrrad. Die eintreffende Polizeistreife konnte die beiden Männer aber nicht mehr antreffen. Allerdings ließen die beiden ihre Angeln zurück. Diese wurden sichergestellt. Ob bereits Fische gefangen wurden, konnte der Gewässerwart nicht angeben. (AZ)

