Am 1. Juli findet die Blackout-Party Dürrlauingen statt: Das ist geboten

Im vergangenen Jahr wurden rund 5000 Euro der Einnahmen gespendet: Jetzt steht eine der größten Open-Air-Veranstaltungen im Landkreis Günzburg wieder an.

Als eines der ältesten "großen" Open-Air-Feste im Landkreis und darüber hinaus. So würde der Verein selbst die von ihm ins Leben gerufene Blackout-Party bezeichnen. Zum 26. Mal findet die Party dieses Jahr am kommenden Samstag, 1. Juli, auf der Schulwiese in Dürrlauingen statt. Gegründet und entwickelt hat sich das sogenannte Blackoutteam, also der Verein dahinter, damals mit der Planung und Gestaltung eines Faschingswagens, seit 1995 gibt es das Fest. Im vergangenen Jahr war die 25. Blackout-Party ein voller Erfolg, wie die Verantwortlichen nun berichten.

Gespendet wurden laut dem ersten Vorsitzenden Matthias Spring insgesamt 5000 Euro an den guten Zweck. "Wir spenden eigentlich immer einen Teil der Einnahmen von der Party an Institutionen aus der Region", so Spring. 2022 konnten sich die örtliche Schule und der Kindergarten, der öffentlicher Jugendtreff Dürrlauingen, die Jugendarbeit des SC Mönstetten und die Hilfsorganisation "Hinsehen und Helfen" über Spenden freuen.

Der Eintritt auf der Blackout-Party Dürrlauingen kostet acht Euro

Auch am kommenden Wochenende hofft das Team auf viel Besuch und dementsprechend einige Spendeneinnahmen. Der Eintritt wird bei acht Euro liegen, Beginn ist um 20 Uhr. DJ EL Mar, der von den bisherigen Blackout-Feten bekannt ist, wird ebenfalls wieder auflegen. Der "Warm-Up DJ" ist dieses Mal das Duo "W&S" aus dem Landkreis Dillingen. "Damit für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist", so Spring, werde auch das Rockzelt wieder offen stehen. In einem Foodtruck des Landgasthofs Bischof aus Edelstetten gibt es außerdem Verschiedenes vom Grill. Jugendliche unter 18 Jahren benötigen eine Aufsichtsperson. Weitere Informationen zur Party gibt es auch auf der Facebook-Seite der Veranstaltung. (sohu)

