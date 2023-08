Drei Fenster der Förderschule in Dürrlauingen beschädigt

In Dürrlauingen sind Fenster der Nikolaus-von-Myra-Schule eingeworfen worden. Die Polizei in Burgau sucht nach Zeugen.

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag wurden drei Fenster an der Nikolaus-von-Myra-Schule durch unbekannte Täter beschädigt oder eingeworfen. Die Schadenshöhe ist laut Polizei momentan noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)