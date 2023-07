Dürrlauingen

06:00 Uhr

Fortschritte für das neue Kinderhaus: Bald wird ausgeschrieben

Plus Im Gemeinderat Dürrlauingen wurde die Ausführungsplanung für die neue Kita vorgestellt. Thema war auch die Nikolaus-von-Myra-Schule und eine Hofbiogasanlage.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Seit kurzem liegt die Baugenehmigung für das neue Kinderhaus in Dürrlauingen vor. Die Baugrunduntersuchungen haben ebenfalls stattgefunden, lediglich der abschließende Bericht steht noch aus. Geprüft werden derzeit die Möglichkeiten eines Anschlusses an das Nahwärmenetz des Sankt Nikolaus KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrums. Parallel dazu wird auch der Einbau einer Wärmepumpe untersucht. Diese Variante hätte den Vorteil, dass im Sommer auch gekühlt werden könnte. In der Sitzung des Gemeinderats am Montag stellte Architekt Martin Endhardt die Ausführungsplanung vor.

Entstehen soll unweit des bisherigen Kindergartens Zwergenland ein flacher länglicher Baukörper mit einem um fünf Grad geneigten Dach mit vier nach vorn angeordneten „Häuschen“ für drei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe. Noch im Juli wolle man die Erdarbeiten und die Roharbeiten, eventuell auch die für die Gebäudehülle ausschreiben, so Architekt Endhardt. Er hoffe auf einen Baubeginn im Herbst. Die vier Einzelhäuschen sollen an den Giebelseiten eine Holz-Rhombusch-Schalung, die Längsseiten eine hochwertige Blechoptik erhalten. Das Belegen der Dachflächen mit Photovoltaik würde die Option öffnen, dass man nahezu autark wäre, falls es in die Richtung eines Wärmepumpenheizsystems ginge. Man fahre im Moment in vielen Dingen zweigleisig, womit man während der Bauphase, auch preislich gesehen, kurzfristig reagieren könne. Inzwischen sei man mit dem Kindergartenpersonal im Gespräch im Hinblick auf die Küchen. Normale Haushaltsküchen mit herausziehbaren Podesten für die Kinder seien ergonomischer als die gewohnten Kinderküchen. Bürgermeister Friedrich Bobinger bezeichnete die Planung als einen guten Mix aus Qualität und wirtschaftlicher Lösungsfindung. Nun hoffe man auf entsprechende Preise am Markt und dass man sich im Rahmen der Kostenschätzung bewegen werde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen