Streit auf Party: Mann erleidet Nasenfraktur

Ein 30-Jähriger greift in Dürrlauingen bei einer Auseinandersetzung ein und will einer Frau helfen. Von einem Unbekannten erhält er einen Kopfstoß.

In der Nacht auf Sonntag ist gegen 2.15 Uhr ein 30-jähriger Mann durch einen Schlag ins Gesicht verletzt worden. Der Mann befand sich laut Polizei auf einer großen Party in Dürrlauingen. Ein bislang unbekannter männlicher Täter geriet auf dieser Party mit einer Frau in Streit. Der 30-Jährige mischte sich in diesen Streit ein und wollte der Frau helfen. Der Unbekannte verpasste ihm daraufhin unvermittelt einen Kopfstoß und entfernte sich anschließend.

Durch den Kopfstoß wurde der 30-Jährige an der Nase verletzt. Er wurde mit Verdacht auf eine Nasenfraktur mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Von dem Täter ist bislang nur bekannt, dass er eine „Topffrisur“ und braune Haare hatte. Er trug einen schwarzen Pullover. Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Burgau zu melden, Telefon 08222/9690-0. (AZ)