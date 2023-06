Echlishausen

18:00 Uhr

Schwaben wählt die neue Goaßmaß-Prinzessin

Plus Im Rahmen des Echilovision-Stimmungs-Contests fand die Vorausscheidung zur Wahl der Goaßmaß-Königin statt. Nach mehreren kniffligen Aufgaben stand fest: Die Siegerin ist vom MV Ebershausen.

Im Rahmen des traditionellen Gartenfestes der innovativen Blaskapelle Lyra Echlishausen-Bühl fand der Echilovision Stimmungs-Contest ( ESC) der Blasmusik statt. Eröffnet wurde das Spektakel mit einem Sternenmarsch der Kapellen, die sich dazu im ganzen Dorf an verschiedenen Stellen aufgestellt hatten. Gestartet durch Böllerschüsse führte dieser Marsch die Kapellen über Kreuz zum Kirchplatz in Echlishausen, der nach mehrfachen Überquerungen zum Treffpunkt für einen Gemeinschaftschor wurde. Nach einem zünftigen Standkonzert zog man in das Echlishauser Festzelt zum großen ESC, wie man dort das Wettrennen der verschiedenen Blaskapellen um die größte Stimmung im Bierzelt nennt.

28 Bilder So bunt war die Wahl zur Goaßmaß-Prinzessin Foto: Josef Wiedemann

Dieser Rahmen war gleichzeitig die richtige Bühne zur Wahl der schwäbischen Goaßmaß-Prinzessin als Vorausscheidung zur Wahl der Goaßmaß-Königin. Sie vertritt Schwaben bei der Wahl zur Goaßmaß-Königin 2023 in Straubing auf dem Gäubodenfest. Diese wird seit 2018 auf dem Gäubodenfest in Straubing gewählt. Wer es nicht weiß: Als Goaßmaß bezeichnet man ein Biermischgetränk aus dunklem Bier, Cola und einem doppelten Kirschlikör. Die Wahl der besonderen Art ist eine Initiative des bayerischen Kabarettisten Vogelmayer, der auch schon beim ESC in Echlishausen zu Gast war. Die dortige Stimmung hat es ihm laut Marcus Keller, dem Dirigenten der Blaskapelle Lyra, so angetan, dass die schwäbische Goaßmaß-Prinzessin 2023 in Echlishausen gekürt werden sollte.

