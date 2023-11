Die Eisbären polieren ihre Erfolgsgeschichte

Plus Eishockey-Landesligist ESV Burgau schafft beim EV Fürstenfeldbruck den sechsten Sieg in Serie. Leichtes Spiel haben die Eisbären dabei ganz und gar nicht.

Die Erfolgsserie des ESV Burgau hält an. Die Eisbären gewannen das Spiel der Eishockey-Landesliga beim EV Fürstenfeldbruck 7:0 (1:0, 4:0, 2:0). Es war das sechste Erfolgserlebnis hintereinander.

Die Eisbären machten sich mit nur 14 Feldspielern sowie den beiden Torhütern Philipp Schnierstein und Benedikt Schaller auf den Weg ins 90 Kilometer entfernte Fürstenfeldbruck. Die erkrankten Eisbären Oleg Novykov, Enrico Cozzolino, Joshua Tsui, Philipp Maurer und Jakob Schwarzfischer konnten die Reise in die oberbayerische 38.000-Einwohner-Stadt nicht mitmachen.