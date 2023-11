Eishockey

vor 22 Min.

Die Eisbären verzücken ihre Fans

Plus Eishockey-Landesligist ESV Burgau landet einen Kantersieg gegen den EV Ravensburg. Wer die besten Noten erhält und was das Ergebnis für das Saisonziel bedeutet.

Von Uli Anhofer

Innerhalb von zwei Tagen hat Eishockey-Landesligist ESV Burgau zwei Kantersiege gefeiert. Dem 13:3 beim ERC Lechbruck ließen die Eisbären nun im Heimspiel gegen den EV Ravensburg ein 11:2 (1:1, 6:0, 4:1) folgen. Damit rückten sie zur Halbzeit der Vorrunde auf den dritten Rang nach vorne. Die besten vier Teams gehen im Anschluss an die Serie in die Aufstiegsrunde – das Minimalziel der Burgauer für diese Spielzeit.

Seit fünf Partien ist Burgau ungeschlagen

Die Siegesserie hält also weiter an, seit fünf Partien sind die Burgauer ungeschlagen. Beim Blick auf die Tabelle wird unterdessen immer deutlicher, dass sich die Landesliga-Gruppe A zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft entwickelt hat. Fünf Mannschaften kämpfen um den Einzug in die Aufstiegsrunde, fünf Teams (unter ihnen die Ravensburger) wollen lediglich den Abstieg vermeiden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

