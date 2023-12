Die Eisbären siegen spielerisch wertvoll

Plus Eishockey-Landesligist ESV Burgau zeigt beim 6:4 in Ravensburg schöne Kombinationen. Zu den Toren gibt's für die Fans auch eine Faustkampf-Einlage.

Der ESV Burgau hat seine Tabellenführung verteidigt. Beim Gastspiel in Ravensburg gelang dem Eishockey-Landesligisten ein 6:4 (2:1, 2:1, 2:2). Die Partie in der schmucken CHG-Arena wurde zum Heimspiel für die Burgauer.

Nach Angaben der Gastgeber besuchten 148 Zuschauer die Halle. Der weitaus größte Teil dieser Besucher kam aus Burgau. Unter anderem war der Fanclub Hurricanes mit einem Bus angereist. Mit ihren Fahnen und ihrem Trommler peitschten die ESV-Fans ihre Eisbären immer wieder nach vorne.