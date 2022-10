Motorradfahrer bei Zusammenstoß in Ellzee schwer verletzt

Ein 53-jähriger Motorradfahrer will an der Kreisstraße bei Ellzee wenden. Dabei übersieht er einen 21-jährigen Autofahrer. Es kommt zum Unfall.

Der 53-jährige Fahrer eines Motorrades ist am Montagabend auf der Kreisstraße GZ 1 zwischen Ellzee und Bahnhof Ellzee in die Straße Am Grünfeld abgebogen, um zu wenden. Beim Wiedereinfahren auf die Kreisstraße übersah er laut Polizeibericht einen auf der Kreisstraße herannahenden vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher von einem 21-Jährigen gefahren wurde.

Der Motorradfahrer wird beim Unfall in Ellzee verletzt

Im Einmündungsbereich kam es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 8000 Euro. (AZ)