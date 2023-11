Fußball

vor 50 Min.

Alle Kreisligisten wollen antreten – aber können sie auch?

Plus Vier Kreisliga-Derbys sind für den 19. November im Landkreis Günzburg angesetzt. Alle Gastgeber müssen kurzfristig prüfen, ob ihre Plätze bespielbar sind.

Von Uli Anhofer

Vier Landkreis-Derbys stehen am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga West auf dem Plan. Ob alle vier Begegnungen termingerecht am 19. November 2023 ausgetragen werden können, ist allerdings höchst unsicher. Das Wetter in den vergangenen Tagen setzte den Sportplätzen in der Region heftig zu. Doch trotz des vielen Regens und des damit verbundenen tiefen Untergrunds wollen die Heim-Teams die Begegnungen stattfinden lassen.

So sagt Abteilungsleiter Manfred Schuster vom TSV Offingen: „Nach aktuellem Stand wollen wir gegen Ziemetshausen spielen.“

