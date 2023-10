Fußball

Der Plan des TSV Offingen heißt unverändert Aufstieg in die Bezirksliga

Plus Vor dem Auftritt beim SV Mindelzell bekräftigt Fußball-Kreisligist TSV Offingen sein Saisonziel. In einem Mannschaftsteil erkennt man freilich Nachholbedarf.

Nach einer Serie von sechs Siegen in Folge hat Fußball-Kreisligist TSV Offingen zuletzt einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Auf eigenem Platz erreichte das Team um Spielertrainer Julian Riederle nur ein 1:1 gegen Aufsteiger SpVgg Krumbach. Nun wollen die Offinger natürlich wieder voll punkten. Am Sonntag, 29. Oktober 2023, stehen sie ab 15 Uhr in Mindelzell auf dem Rasen. TSV-Abteilungsleiter Manfred Schuster tippt auf einen 1:0-Erfolg der Seinen.

Ein 1:0 war zuletzt Standard

Und dieses knappste aller Ergebnisse könnte durchaus eintreten. Denn bereits die jüngsten Erfolge der Offinger gegen Grün-Weiß Ichenhausen und Altenmünster endeten eben 1:0. Entsprechend bemängelt Schuster die Torausbeute seines Teams und sagt: „Unser großes Problem in den vergangenen Wochen ist es, dass wir unsere Chancen nicht effektiv nutzen und es versäumen, frühzeitig den Deckel auf ein Spiel zu machen.“

