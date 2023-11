Bundesliga live beim FC Augsburg: Ein Super-Tag für den Nachwuchs des SC Mönstetten

Mehr als 100 Kinder spielen beim Dorfverein SC Mönstetten Fußball. Jetzt durften sie ein Bundesligaspiel hautnah erleben - Schrecksekunde inklusive.

Dieser Nachmittag war wie eine Krönung der erfolgreichen Jugendarbeit im SC Mönstetten. Mehr als 100 Kinder spielen dort in sechs Teams Fußball - die Zahl der aktiven Jugendlichen ist auf dem höchstem Stand seit der Vereinsgründung 1964. Nun durften viele von ihnen ein Bundesligaspiel live erleben: Als Ergebnis einer Freikartenaktion des FC Augsburg waren mehr als 90 Mitglieder (Spieler, Trainer und Eltern) bei der Partie FC Augsburg - TSG Hoffenheim im Stadion und fieberten dort mit ihrem Lieblings-Bundesligaverein, der hier ein 1:1 erreichte.

Zu Spaß und Spannung gab's freilich auch einen Schockmoment: Nicht weit entfernt von den Plätzen der Mönstetter Reisegruppe ereignete sich eine von zwei Besuchern verursachte Böllerexplosion, die mehrere Verletzte zur Folge hatte und in verschiedenster Weise nachhaltig Wirkung zeigen wird. Für die Kinder aus Westschwaben war die Situation glücklicherweise nur extrem aufregend.

Vereinsvorstand zieht an einem Strang

Dass der Dorfverein in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist, thematisierte auch der Vorsitzende Magnus Strobel während der Jahreshauptversammlung. Die positive Entwicklung zeigt laut Fritz Bobinger (Bürgermeister der Gemeinde Dürrlauingen) den hohen Stellenwert der Jugendarbeit im Verein. Dessen Vorstand, der durch Joachim Riehr und Thorsten Beil inzwischen auf 14 Mitglieder ergänzt wurde, zieht an einem Strang. Alle Mitglieder der Führungsmannschaft kümmern sich nach Vereinsangaben in ihrer Freizeit um den weiteren Ausbau. Aktuell wird zum Beispiel der vereinsinterne Weihnachtsmarkt organisiert, der am 9. Dezember ab 17 Uhr stattfindet. (AZ)

