vor 3 Min.

Der VfR Jettingen schwimmt auf der Erfolgswelle

Plus Der VfR Jettingen ist Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga. Nicht nur deshalb ist der FC Günzburg scharf darauf, den Aufsteiger im Derby zu schlagen.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Plötzlich ist der Aufsteiger Spitzenreiter. Überraschend steht der VfR Jettingen ganz oben in der Fußball-Bezirksliga Nord. Aber wie heißt es so schön: Die Tabelle lügt nicht und deshalb ist diese Position kein Zufallsprodukt, sondern Ausdruck spielerischer Reife und taktischer Cleverness. Beides kann auch der FC Günzburg auf den Platz bringen – und der kommt jetzt zusätzlich erfüllt von sportlichen Revanchegedanken zum Derby in den Sportpark am Schindbühel.

