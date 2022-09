Neuzugänge und Einwechselspieler: Gamechanger für Bubesheim und Jettingen

Plus Der VfR Jettingen klettert auf Platz drei der Fußball-Bezirksliga Nord. Der SC Bubesheim punktet nach einem Tor in letzter Minute. Der FC Günzburg hat leichtes Spiel.

Die drei Nord-Bezirksligisten VfR Jettingen, FC Günzburg und SC Bubesheim bleiben auf dem Erfolgsweg. Dem Neun-Punkte-Wochenende zum Ausklang des Monats August 2022 ließen die Fußballer nun einen Sieben-Punkte-Start in den September folgen. Aufsteiger VfR Jettingen kletterte in der Tabelle eine weitere Stufe nach oben und ist nun äußerst überraschend Dritter.