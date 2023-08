Fußball

Pokal-Kracher für die Fußballerinnen des SV Wattenweiler und des TSV Burgau

Die Fußballerinnen des SV Wattenweiler wollen in der neuen Runde öfter jubeln als in der zurückliegenden, als sie gleich zu Beginn in Mönstetten siegten (unser Bild)

Plus Schon vor dem ersten Punktspiel treffen die Fußballerinnen von SV Wattenweiler und TSV Burgau im Pokal aufeinander. Was sie sich für die Runde 23/24 vornehmen.

Der Ball rollt nun für die Fußballerinnen des SV Wattenweiler sowie der Spielgemeinschaft aus TSV Burgau und SC Mönstetten. Zwar beginnt die Saison in der Bezirksoberliga erst am Wochenende 9./10. September, doch bereits eine Woche zuvor gibt es einen sportlichen Höhepunkt für den Frauenfußball in der Region. Am Sonntag, 3. September (15 Uhr), erwarten die Wattenweilerinnen die Mädels aus Burgau und Mönstetten zum Zweitrundenspiel im Bezirkspokal. Beide Teams waren zuvor durch Freilose in Runde eins weitergekommen.

Bereits kurz nach Ende der Saison 22/23 haben sich die Frauen des SC Mönstetten und des TSV Burgau entschlossen, künftig einen gemeinsamen Weg zu gehen. Gespielt und trainiert wird seither wechselweise in Burgau und in Mönstetten.

