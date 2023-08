Zweiter Sieg in Folge: Der SC Bubesheim ist in der Kreisliga angekommen

Plus Bezirksliga-Absteiger SC Bubesheim schlägt den SV Mindelzell 2:0. Offensiv sieht vieles gut aus und für die Defensive hat der Verein jetzt personell nachgelegt.

Fußball-Kreisligist SC Bubesheim hat sein Heimspiel gegen den SV Mindelzell 2:0 gewonnen. Damit feierte der Bezirksliga-Absteiger seinen zweiten Sieg in Folge.

Wichtig für die Mannschaft und vor allem für Torwart Simon Zeiser war, dass es diesmal keinen Gegentreffer gab. In den beiden bisherigen Partien hatte die neu formierte Bubesheimer Defensive jeweils drei Treffer einstecken müssen.