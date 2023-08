Fußball

17:55 Uhr

Simon Zeiser vom SC Bubesheim: „Ich kann sagen, dass hier etwas wächst“

Plus Nach dem Abstieg: Auch auf Kreisebene hegt Simon Zeiser Ambitionen. Für den Titel hat der Torwart des SC Bubesheim aber andere Teams auf der Rechnung.

Sie haben in Ihrer langen Karriere immer in der Bezirksliga, der damaligen Bezirksoberliga oder sogar in der Landesliga gespielt. Jetzt stehen Sie mit ihrem Heimatverein SC Bubesheim erstmals in der Kreisliga. Zum Auftakt setzte es da eine 2:3-Niederlage gegen den VfR Jettingen II und bei Aufsteiger SpVgg Krumbach feierte Bubesheim einen 6:3-Erfolg. Was sind aus Ihrer Sicht die gravierendsten Unterschiede zwischen der Bezirks- und der Kreisliga, Herr Zeiser?

Simon Zeiser: Da gibt es viele. Vor allem in der Spieldisziplin und in der taktischen Umsetzung ist es in den höheren Klassen anders. Auch das Tempo der Spiele ist höher.

