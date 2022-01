18-Jähriger hat in Günzburg einen verbotenen Schlagring dabei

Warum hat man einen Schlagring dabei? Für einen 18-Jährigen hat das in Günzburg strafrechtliche Konsequenzen: Die Polizei nahm ihm außerdem die Schlagwaffe ab.

Wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz muss sich ein junger Erwachsener in Günzburg verantworten. Am Montagabend kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg am Bahnhof einen 18-Jährigen. Dabei fanden die Beamten bei dem jungen Mann einen Schlagring und stellten diesen sicher.

Schlagring, den Polizei in Günzburg sicherstellt, ist verbotener Gegenstand

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren, da es sich bei dem Schlagring um einen verbotenen Gegenstand handelt. (AZ)