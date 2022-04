73-jährige Frau aus Günzburg wird vermisst, Suche bislang erfolglos

Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: In Günzburg wird seit Sonntagabend eine 73-jährige Frau vermisst. Seit den Nachtstunden wird nach ihr gesucht.

Seit Sonntagabend wird eine 73-jährige Frau aus Günzburg vermisst. Sie hat ihre Wohnung laut Polizei gegen 21.45 Uhr ohne Angabe von Gründen verlassen. Es sei nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Bereits in der Nacht auf Montag wurde mehrere Stunden lang nach der Frau umfangreich gesucht, bislang erfolglos. Die Suchmaßnahmen nach der 73-jährigen Frau werden am Montag fortgesetzt.

Seit Sonntagabend, 3. April 2022, wird diese 73-jährige Frau aus Günzburg vermisst. Foto: Handout Polizei

Die Seniorin wird wie folgt beschrieben: Sie ist 155 cm groß, hat eine normale Figur und dunkelblonde, nackenlange Haare. Sie spricht deutsch, trägt eine Brille und ist mit einer dunkelblauen Steppjacke und einer schwarzen Jeans bekleidet. Zeugen, die die Frau gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen. (AZ)