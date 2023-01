Günzburg

vor 17 Min.

Ab Juli können in der Ulmer Straße über 100 Flüchtlinge unterkommen

Das Gebäude an der Kreuzung Ulmer Straße 15 und Stadtberg in Günzburg, die ehemalige Wirtschaftsschule, wird bald als Übergangswohnheim in Betrieb gehen.

Plus Im "Alfonsianum" in der Ulmer Straße in Günzburg laufen die Bauarbeiten für ein neues Übergangswohnheim für Flüchtlinge. Vor allem Familien sollen dort einziehen.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Ein zentral liegendes und vor allem geschichtsträchtiges Haus in der Ulmer Straße in Günzburg soll in wenigen Monaten Schutz und Wohnraum für rund 100 Geflüchtete bieten. Zumindest vorübergehend. Im März vergangenen Jahres stimmte der Bauausschuss der Stadt Günzburg der Nutzungsänderung des Gebäudes, auch als "Alfonsianum" bekannt, zu. Dieses markante Gebäude wurde über 100 Jahre hinweg ganz unterschiedlich genutzt: unter anderem als katholisches Gesellenheim, als private Studienanstalt, als Umsiedlerlager im Zweiten Weltkrieg, als Wohnheim für Menschen mit Behinderung, und zuletzt bis 2018 als private Wirtschaftsschule.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen