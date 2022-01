Günzburg

12:35 Uhr

An Neujahr eskaliert in Günzburg ein Nachbarschaftsstreit

In Günzburg wurde die Polizei an Neujahr zu einem Nachbarschaftsstreit gerufen.

In Günzburg ist an Neujahr ein Nachbarschaftsstreit in Gewalt ausgeartet: Ein Jugendlicher bespuckt eine Erwachsene, es folgt Ohrfeige, dann gibt es einen Fußtritt.

Kaum ist das neue Jahr einen halben Tag alt, sind die guten Vorsätze beim Teufel. Zwischen Nachbarn eskalierte laut Polizei ein schwelender Nachbarschaftsstreit. Am Neujahrsnachmittag wurde der Polizeiinspektion Günzburg ein Körperverletzungsdelikt in Günzburg gemeldet. Ein 13-Jähriger spielte mit drei Freunden. Als eine 59-jährige Frau mit ihrem 39-jährigen Sohn an den Kindern vorbeilief, soll der 13-Jährige die Nachbarin bespuckt haben. Daraufhin habe deren 39-jährige Sohn dem Jugendlichen eine Ohrfeige verpasst. Der 13-Jährige wehrte sich anschließend mit einem Fußtritt. Laut ersten Aussagen besteht zwischen den Beteiligten bereits seit längerer Zeit eine Nachbarschaftsstreitigkeit. (AZ)

Themen folgen