Günzburg

vor 20 Min.

Auf der Günzburger Jahnwiese winkt jetzt der Lego-Boy

Plus Seit der Legoland-Eröffnung vor 22 Jahren hat sich viel getan. In der Innenstadt von Günzburg war bislang wenig vom Freizeitpark zu sehen. Das ändert sich nun.

Von Rebekka Jakob

Die Jahnwiese zwischen Jahnhalle und Sparkasse in Günzburg hat einen neuen Farbtupfer bekommen: Neben den Spielgeräten gibt es dort jetzt eine einladende Bank zum Sitzen und daneben einen neuen Einwohner: Ein bunter Legomann winkt den Passanten zu. Die Figur ist ein Geschenk von Legoland an die Stadt Günzburg wenige Tage vor dem Start in die 22. Saison des Freizeitparks - und ein sichtbares Zeichen dafür, wie stark die Klötzchenwelt das Leben in und um Günzburg verändert hat.

Für Legoland-Chefin Manuela Stone ist der Standort der Figur ideal, direkt am Lannion-Platz, der auf Günzburgs Partnerstadt in der Bretagne verweist. "Dieser Platz steht für Gastfreundschaft, für eine offene Stadt, genauso erleben wir Günzburg." Tatsächlich vergeht laut Oberbürgermeister Jauernig kaum eine Woche, in welcher der Freizeitpark nicht im Rathaus anklopft, hauptsächlich mit Bauthemen wie Erweiterungen oder aktuell den weiteren Mitarbeiterwohnungen, die Legoland neben den bereits bestehenden bauen möchte.

