Auf falsche Nachricht hereingefallen: Frau überweist Geld an Betrüger

Eine Frau hat eine Nachricht ihres vermeintlichen Sohnes erhalten. Der bittet sie, ihm Geld zu überweisen. Die Frau verliert einen vierstellige Betrag.

Am Montagabend hat eine 54-jährige Frau Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei Günzburg erstattet. Am Nachmittag bekam sie laut Polizei von ihrem vermeintlichen Sohn eine Nachricht per Messengerdienst mit der Bitte für ihn eine Rechnung zu überweisen. Er habe derzeit keinen Zugriff auf sein Onlinebanking.

Die hilfsbereite Mutter überwies daraufhin einen vierstelligen Betrag an das mitgeteilte Konto im Ausland. Später stellte sich heraus, dass die Nachricht nicht von ihrem Sohn stammte. Die Ermittlungen zum Absender der Nachricht dauern derzeit an. (AZ)