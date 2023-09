Auf zur "Monster-Party" im Legoland Günzburg

Im Legoland erwarten im Herbst Besucherinnen und Besucher ganz besonders gruselige "Legoland-Bewohner".

In der Jahreszeit der Kürbisse und Geisterstunden steht im bayerischen Günzburg der längste Grusel-Spaß aller Zeiten an. Familien erwarten fünf Wochen spektakuläre Halloween Highlights, wenn die schaurig-schön geschmückten Tore des LEGOLAND Deutschlands ab dem 30. September für Groß und Klein geöffnet werden.

Auf der mit tausenden Kürbissen dekorierten Gruselstraße erleben Besucher lustige Abenteuer und ziehen vorbei an freundlichen Gespenstern und klapprigen Skeletten zur Grusel-Hochburg. Gemeinsam gruseln heißt es beim extralangen Samstags-Spuk, an gleich sechs aufregenden Wochenenden mit verlängerten Öffnungszeiten bis 20 Uhr. Natürlich darf auch eine extra gespenstische Legoland Parade, ein spannendes Halloween 4D-Film-Abenteuer und ein funkelnder Feuerwerks-Abschluss am 4. November nicht fehlen.



Ab dem 30. September kommen mutige Besucher bereits am mit Spinnweben behangenen Portal in Halloween-Stimmung. In der Grusel-Hochburg im Land der Ritter herrscht gespenstische Stimmung und der Feuerdrache kommt mit Disco-Lichtern und spukiger Musik in Monster-Party-Laune. Besonderes Highlight an den extralangen Samstagen: An der Burgbühne laden die schaurigen Park-Bewohner als waschechte DJs zur Kinderdisco ein.

Monstermäßiger Tanz, Bau-Aktion und Kino Show

Auf der Kürbisbühne im Eingangsbereich zeigen die Gruselgestalten beim Monster-Dance ihr Können. Neben dieser Showeinlage wird die Bühne auch zum Foto Spot: Hier können die Besucher mit den Instrumenten der Monster-Band Bilder in Gruselpose machen. Noch mehr Grusel Action gibt es bei der Monster Suche: Gäste können im Park Stempel sammeln und am Ende eine kleine Überraschung mit nach Hause nehmen.

In Rebuild the World gibt es eine Halloween Bauaktion und nur einen Katzensprung entfernt können sich begeisterte Fans auf ein Comeback des actionreichen 4D-Films „Die Monster sind los“ freuen – gruseliger Fotopoint inklusive. Wer mit Gespenstern, Frankenstein und Co. nichts am Hexenhut hat, kann abseits der Gruselstraße den Park wie gewohnt schauderfrei genießen.

Miniland im Halloween Gewand und extra langer Samstags-Spuk

Auch im Miniland herrscht gespenstische Stimmung, wenn die Brücken, mit schaurigen Lego Köpfen geschmückt, in mysteriösem Licht erstrahlen. Außerdem begrüßt Hexe Pimpinella die Besucher zu ihrer ganze eigenen Hexen-Party. Für die richtige Musik mit Gänsehaut-Faktor sorgt an den langen Gruselnächten am Samstag ein DJ in der Halloween Jukebox. Hier ist für große und kleine Gespenster-Tanz-Fans was dabei. Am 4. November wird der dunkle Himmel noch von einer fantastischen Feuerwerk-Show erleuchtet – der krönende Abschluss für einen Tag voller Grusel, Magie und LEGO. (AZ)

