Auffahrunfall in 20er-Zone: Beteiligte beleidigen einander

Nach einem Auffahrunfall in der Lindenallee geraten die zwei beteiligten Fahrer aneinander. Die Polizei Günzburg ermittelt jetzt.

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr sind ein 72-Jähriger und ein 43-jähriger Pkw-Fahrer hintereinander in der Lindenallee gefahren. Der 72-jährige Mann bremste laut Polizeibericht ordnungsgemäß auf die dort vorgeschriebenen 20 km/h ab. Der 43-jährige Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem Vorausfahrenden auf. Im Anschluss stiegen beide Parteien aus den Fahrzeugen und beleidigten einander, so die Polizei. Der 72-Jährige klagte gegenüber der hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Günzburg über Schmerzen im Nackenbereich. Bei dem Unfall ist ein Sachschaden von etwa 1600 Euro an den Fahrzeugen entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)