Auto stark zerkratzt: Unbekannter Täter fuhr blauen Wagen

Eine 24-Jährige findet ihr Auto auf dem Besucherparkplatz des Kreiskrankenhauses zerkratzt vor. Zeugenhinweise werden gesucht.

Als eine 24-Jährige nach der Arbeit zu ihrem Auto zurückgekehrt ist, hat sie festgestellt, dass ihr Fahrzeug auf der linken Seite an beiden Türen zerkratzt worden war. Das Auto hatte die Frau am Donnerstag auf dem Besucherparkplatz des Kreiskrankenhauses abgestellt. Nach Angaben der Polizei Günzburg hatte der Unfallverursacher an dem Auto keine Nachricht oder ähnliche Hinweise hinterlassen.

Jedoch konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Auto, das den Unfall verursacht hatte, um ein blaues Fahrzeug handelt. Dabei entstand ein Sachschaden, der sich laut Informationen der Polizei auf eine Höhe von 2500 Euro beläuft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08221 9190 bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. (AZ)