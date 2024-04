Auto wird im Legoland Feriendorf mutwillig zerkratzt

Die Polizei aus Günzburg ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Zeugen werden gesucht.

Ein Legolandbesucher wollte seinen Augen nicht trauen, als er wieder vor seinem Auto stand. Am Freitag gegen Mittag parkte er das Fahrzeug laut Polizeiangaben auf dem Parkplatz des Legoland Feriendorfs an der Rückseite des Hotelgebäudes mit Piraten-Thema. Als dieser am darauffolgenden Samstag gegen Mittag zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte der Fahrzeughalter fest, dass dieses beschädigt wurde. Ein bisher unbekannter Täter verursachte einen einspurigen Kratzer rund um das gesamte Fahrzeug herum. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 zu melden. (AZ)