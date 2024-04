Autofahrer bringt Radfahrerin und ihren Sohn zu Fall und begeht Unfallflucht

Ein Autofahrer entfernt sich in Günzburg unerlaubt vom Unfallort, nachdem er eine Frau und ihren zweijährigen Sohn auf dem Fahrrad aus dem Gleichgewicht brachte.

Eine 31-jährige Frau ist am Donnerstag gegen 18.15 Uhr mit ihrem zweijährigen Sohn auf dem Rücksitz in Günzburg mit dem Fahrrad die Ichenhauser Straße in Richtung Stadtberg entlanggefahren. Laut Polizeibericht wollte sie auf Höhe der Egelseegasse in diese abbiegen. Vor ihr fuhr ein Autofahrer, der ebenfalls in die Egelseegasse abbog, dieses aber erst unmittelbar vor dem Abbiegevorgang durch Blinken anzeigte. Die Fahrradfahrerin bremste ab und umfuhr den Pkw auf der rechten Seite, als dieser zurücksetzte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau mit ihrem Fahrrad auf den Grünstreifen aus und verlor dort das Gleichgewicht.

Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer kennt den Autofahrer mit schwarzem Kombi?

Sie stürzte mit dem Fahrrad, während sich ihr Sohn noch im Sitz befand. Beide wurden hierbei leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Bruno-Merk-Halle fort. Bei dem Pkw handelte es sich um einen schwarzen Kombi. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei Günzburg aufgenommen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zum beteiligten Pkw telefonisch unter 08221/919-0. (AZ)