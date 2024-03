Günzburg

vor 33 Min.

Bald keine Post-Geschäfte mehr: Postbank-Filiale in Günzburg vor dem Aus?

Plus Die Filiale in der Sedanstraße wird noch 2024 die Postdienstleistungen einstellen. Der Günzburger OB kritisiert die Standort-Entscheidung. Was das für Kunden bedeutet.

Von Sophia Huber

Sich schon heute nicht mehr um morgen sorgen. Das steht auf einem der Werbeplakate der Postbank in den Fenstern der Postbank-Filiale in der Sedanstraße in Günzburg. Das mag auf die Vorsorgeangebote der Bank, die dort beworben werden, vielleicht zutreffen – nicht aber auf die vielen Bürgerinnen und Bürger im Landkreis und die Angestellten in der Filiale an zentraler Stelle in der Innenstadt.

Das Gerücht hält sich schon länger in Günzburg, wie eine Mitarbeiterin der Filiale bestätigt. Jetzt ist es offiziell: Im Laufe des Jahres werden in der Filiale in der Sedanstraße 10 die Postdienstleistungen eingestellt. Das bestätigt ein Sprecher der Deutschen Bank AG auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Postbank ist eine Niederlassung der Deutschen Bank mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. "Ob die Filiale künftig ohne Postdienstleistungen fortgeführt wird, ist noch nicht abschließend entschieden. Dazu finden derzeit Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern statt", teilt der Pressesprecher weiter mit. Doch warum diese Entscheidung? Beobachtet man um die Mittagszeit oder am späten Nachmittag den Zulauf der Kundinnen und Kunden, scheint es so, als sei die Filiale an zentraler Lage gut frequentiert. Die Kurzzeitparkplätze vor dem Gebäude sind dann meist voll belegt, viele huschen noch schnell mit dem Paket im Arm nach der Arbeit an den Schalter, um dies abzugeben – oder ein dort verstautes Päckchen abzuholen.

