Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein 65-Jähriger prallt mitten in der Nacht beim Rangieren gegen einen anderen Lastwagen. Die Polizei stellt fest, dass er deutlich alkoholisiert ist.

In der Samstagnacht ist in der Wilhelm-Maybach-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Lastwagen passiert. Gegen 23 Uhr kollidierte laut Polizei ein 65-Jähriger beim Rangieren mit einem geparkten Lkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war.

Der Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Aufgrund dessen ordneten die Polizeibeamten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Gegen den 65-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols eingeleitet. (AZ)