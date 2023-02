Günzburg

Café im Rosengässchen in Günzburg bietet mehr als Kaffee und Kuchen

Plus Wo früher in Günzburg eine WG war, ist seit wenigen Monaten ein Café, das es so in der Region noch nicht gab. Die vier Betreiberinnen verfolgen einen guten Zweck.

Ganz neu ist das Café im Rosengässchen in Günzburg nicht wirklich. So fand die Eröffnung bereits vor etwas mehr als vier Monaten statt und auch die Inneneinrichtung ist nicht neu - das ist ganz bewusst so. Das Café ist etwas Besonderes, das es so in dieser Form in Günzburg nicht annähernd gibt. Nicht nur deshalb fallen die Online-Kommentare von Gästen so positiv aus: "Liebevoll eingerichtet wie bei Oma im Wohnzimmer", eine "erfrischend andere Location", ein "sehr heimeliges Café in uriger Atmosphäre" - oder anders ausgedrückt: "Das perfekte Café." Die vier Betreiberinnen sprechen während des Ortsbesuchs von ihrer Vision, der Einzigartigkeit ihres Cafés und dem guten Zweck, der dahintersteckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

