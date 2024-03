Die Chefin im Stein-Reich: Wie läuft es im Günzburger Legoland, Manuela Stone?

Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Manuela Stone im Legoland, seit fünf Jahren ist sie die Chefin. Ein Podcast-Gespräch über Freizeitpark, Bauklötze und Lieblingsorte.

Den ganzen Tag mit Klemmbausteinen spielen, Achterbahn fahren und der Parade im Park zujubeln - so stellen sich wahrscheinlich vor allem Kinder den Job von Manuela Stone vor. Ein wenig davon ist natürlich Teil ihres Traumjobs, den sie seit fünf Jahren als Chefin des Günzburger Legolands macht. Doch natürlich gehört noch eine ganze Menge mehr dazu. Als Gast im Podcast-Studio West erzählt Manuela Stone, wie sie vor mehr als 20 Jahren beim damals gerade entstehenden Freizeitpark anheuerte.

Gut eine Woche vor dem Start der neuen Saison blickt Manuela Stone im Gespräch mit Ronald Hinzpeter und Rebekka Jakob auf die erste Winteröffnung im Legoland zurück. Dass beim Winter-Wonderland gleich zu Beginn ein Schneegestöber über den Freizeitpark fegte, war nur eine der Überraschungen. Im Podcast verrät Manuela Stone außerdem, wie knapp es für das Team wurde, zwischen dem Finale der Sommer-Saison und der Eröffnung der Winterwelt alles rechtzeitig vorzubereiten.

Neue Saison im Günzburger Legoland und im Peppa-Pig-Park startet

Außerdem gibt es erste Einblicke in die neue Saison im Legoland, die am 16. März beginnt. Dann öffnet nämlich nicht nur die Klötzchenwelt, sondern auch eine ganz neue, rosafarbene Welt direkt nebenan. Was im neuen Peppa-Pig-Park geboten ist, der ebenfalls kommende Woche öffnet, und was die Kinderfigur außer den Standort noch mit Legoland gemeinsam hat, erfahren die Hörerinnen und Hörer in der neuen Folge ebenso.

Legoland-Chefin Manuela Stone im Podcast-Gespräch bei Studio West. Foto: Benedikt Kaltenecker

Seit es das Legoland gibt, ist Manuela Stone hier beschäftigt - der Zufall wollte es so, wie sie im Podcast-Gespräch erzählt. Seit fünf Jahren leitet sie den Freizeitpark, der in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist. Das macht sich auch am Bedarf an Mitarbeitenden bemerkbar, für die Legoland aktuell weitere Wohnungen baut und plant. Zusammen mit dem Betrieb von bald zwei Parks nebeneinander eine große Aufgabe für die Geschäftsführerin, die auch schon im Legoland Windsor eingesetzt war. Wie sie es schafft, dabei entspannt zu bleiben, ist ebenfalls Thema in der Sendung. Die Podcast-Folge mit Manuela Stone markiert übrigens zugleich ein Jubiläum: Studio West: Der Donau-Iller-Podcast ist jetzt nämlich seit genau einem Jahr auf Sendung.

Der Podcast mit Manuela Stone bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

