Das BRK betreibt jetzt ein Corona-Testzentrum im Günzburger Forum

Auch an den Weihnachtsfeiertagen ist das neue Testzentrum im Günzburger Forum geöffnet. Es kann unabhängig von Wohnort, Alter und Impfstatus genutzt werden.

Der Kreisverband Günzburg des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) eröffnet in Zusammenarbeit mit der Stadt Günzburg ein Schnelltestzentrum im Forum am Hofgarten. Ab dem 24. Dezember werden an mehreren Tagen in der Woche kostenlose Bürgertests vorgenommen. "Es ist wichtig, im Zentrum unserer Stadt ein Schnelltestzentrum zu haben", erklärt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und bedankt sich beim Roten Kreuz für das Engagement.

Der Organisator des BRK, Philipp Hutter, ist sich sicher, dass das Angebot gut angenommen werden wird und verweist auf die vielen Teststationen, die das Bayerische Rote Kreuz betreibt. Die kostenlosen Bürgertests können unabhängig von Wohnort, Alter und Impfstatus in Anspruch genommen werden und sind 24 Stunden gültig. Die Terminvereinbarung läuft über die Homepage https://meintest.brk.de. Mitzubringen sind die Krankenversicherungskarte und der Personalausweis. Das Ergebnis erhalten die Getesteten digital an ihre E-Mail-Adresse oder in ausgedruckter Form. Die Wartezeit bis zum Ergebnis beträgt rund 15 Minuten.

Die Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums im Günzburger Forum

Das Testzentrum öffnet mittwochs und freitags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr und sonntags von 16 bis 20 Uhr. Sonderöffnungszeiten sind am 24., 25., 26. und 31. Dezember von 9 bis 12 Uhr. Die Stadtverwaltung Günzburg und das Bayerische Rote Kreuz appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, das Angebot der Schnelltests unabhängig vom Impfstatus in Anspruch zu nehmen. "Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit, sich selbst und andere zu schützen, gerade jetzt, wenn wir uns über die Feiertage vermehrt in Innenräumen aufhalten", so die Bitte von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. (AZ)

