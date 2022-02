Die tief stehende Sonne führt in Günzburg zu einem Verkehrsunfall

Zwei Verkehrsunfälle mit reichlich Sachschaden sind in Günzburg auf blendendes Sonnenlicht und Unaufmerksamkeit zurückzuführen.

Zu einem unglücklichen Zeitpunkt befuhr ein 21-jähriger Günzburger am Donnerstagmorgen auf der Feuchtmayerstraße in Richtung Augsburger Straße. Aufgrund der niedrig stehenden Sonne war seine Sicht laut Polizei so eingeschränkt, dass er ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeuggespann übersah und frontal auf den Anhänger auffuhr. Dabei wurde nicht nur der Anhänger sondern auch das Zugfahrzeug beschädigt. Auf etwa 9000 Euro wird der Schaden geschätzt, der junge Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Unfall: Autofahrer bemerkt in Denzingen Bremsmanöver zu spät

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Denzingen in der Wehrhofstraße ein weiterer Verkehrsunfall, diesmal mit etwa 3000 Euro Sachschaden. Aus Unachtsamkeit erkannte ein 44-jähriger Fahrzeugführer dort zu spät, dass das Fahrzeug vor ihm abbremste und fuhr auf dieses auf. (AZ)