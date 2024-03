Günzburg

vor 33 Min.

Dieb nimmt Reifen von Lkw-Anhänger mit

Ein Lkw-Fahrer wollte am Montagnachmittag mit seinem Gespann in Günzburg losfahren. Doch am Anhänger fehlte etwas Entscheidendes.

Nach einem Reifendiebstahl an einem Lkw in Günzburg ermittelt die Polizei. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug zwischen Samstagmorgen gegen 5 Uhr bis Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Junkerstraße geparkt. Als er am Montagnachmittag zu seinem Lkw mit Anhänger kam, um seine Fahrt zu beginnen, musste er feststellen, dass die beiden rechten Reifen des Anhängers fehlten. Ein unbekannter Täter hatte diese abmontiert und mitgenommen. Zeugen, die zu dem Vorgang sachdienliche Hinweise oder Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 zu melden. (AZ)

Themen folgen