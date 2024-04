Diebespaar stiehlt in Günzburg Elektroartikel im Wert von mehreren Tausend Euro

Ein unbekanntes Pärchen erbeutete bei einem Diebstahl Elektronikartikel im mittleren vierstelligen Warenwert. Das zeigt eine Videoaufzeichnung.

Die Polizei aus Günzburg ist derzeit beschäftigt mit Ermittlungen an einem dreisten Diebstahl. Am Montag stahlen laut Polizeiangaben Unbekannte Waren im mittleren vierstelligen Warenwert in einem Elektrofachgeschäft in der Augsburger Straße. Wie die Polizei mitteilt, betrat ein unbekanntes Pärchen mit Kind gegen Mittag das Geschäft und steckte während des Besuchs insgesamt 14 Kopfhörer und ein Konsolenspiel in die Handtasche der Frau. Im Anschluss bezahlte das Paar lediglich eine Packung Kaffee und eine Glühbirne und verließ das Geschäft. Zu dem Diebstahl gibt es eine Videoaufzeichnung, welche die Polizei sicherte. (AZ)