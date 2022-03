Eltern müssen mehr für städtische Kitas in Günzburg zahlen

Plus Der Günzburger Stadtrat hat beschlossen, die Gebühren für Kindertageseinrichtungen ab September zu erhöhen. Auch die Musikschule wird etwas teurer.

Gebührenerhöhungen sind nie schön, das war nicht nur die Meinung von CSU-Stadtrat Stefan Baisch. Doch das Gremium ist sich seit Jahren darin einig, dass eine regelmäßige, aber dafür mäßige Erhöhung für die Betroffenen am besten ist. Der Stadtrat beschloss einstimmig, dass die Gebühren für die Musikschule sowie die städtischen Kindertageseinrichtungen ab September 2022 steigen.