Frau fällt auf falsche SMS von Trickbetrügern herein

Eine 60-Jährige ist Trickbetrügern aufgesessen. Ihre angebliche Tochter fordert eine Geldüberweisung, der die Frau sofort nachkommt.

Am Freitagmorgen hat eine 60-Jährige bei der Polizei in Günzburg einen Trickbetrug angezeigt. Der Frau war eine SMS zugeschickt worden, in der ihre angebliche Tochter mitteilte, dass sie eine neue Telefonnummer hätte. Im weiteren Nachrichtenverlauf bat die "Tochter" darum, dass auf ein schwedisches Konto ein niedriger vierstelliger Betrag überwiesen wird.

Die 60-jährige kam diesem Anliegen nach und erkannte erst im Nachhinein den Betrug, woraufhin sie Anzeige erstattete. Die Polizei weist darauf hin, sich immer rückzuversichern, dass man tatsächlich mit einem Familienangehörigen in Kontakt ist und keine Zahlungen ins Ausland zu tätigen. (AZ)