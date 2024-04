Funkenflug bei Gleisarbeiten löst Brand aus

Bei Gleisarbeiten am Donnerstagmorgen fliegen Funken und bringen die Wurzeln eines morschen Baums zum Brennen. Der Gleisarbeiter reagiert und verhindert Schlimmeres.

Bei Gleisarbeiten in Günzburg sind am Donnerstagmorgen Funken geflogen und haben die Wurzeln eines Baums in Brand gesteckt. Ein 40-jähriger Gleisarbeiter meldete bei der Polizei Günzburg am Donnerstagmorgen gegen 4.15 Uhr den Brand. Er führte zuvor Flex-Arbeiten an den Gleisen durch. Durch das Flexen entstand ein Funkenflug, wobei ein glühender Funke in das Wurzelwerk eines morschen, trockneten Baums flog. Der Mann, der die Arbeiten ordnungsgemäß nach Vorschrift ausgeführt hatte, versuchte sofort das glimmende Wurzelwerk zu löschen, wodurch er einen größeren Brand verhinderte. Nach Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg löschte diese die noch vorhandene Glut. Durch das glimmende Wurzelwerk entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. (AZ)