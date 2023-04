Gießkannen und Kunst bei Ausstellung "Grünzeug" im Günzburger Kuhturm

Wer seinen Garten pflegen will, braucht Gerätschaften. Besonders wertige und Kunstwerke einer 15-Jährigen gibt es im Günzburger Kuhturm am Marktsonntag zu sehen.

Ohne Pflege gäbe es keinen kultivierten Garten. Vor allem im Sommer brauchen die Pflanzen dosiert Wasser. Bevor die leichten Gießkannen aus Kunststoff den Markt eroberten, gab es verzinkte. Die waren stabil, wurden geflickt, wenn die Korrosion ein Loch fraß oder ein Teil schlapp machte. Etliche dieser recht schweren Exemplare sind in verschiedensten Größen nun in einer Schau versammelt, die am Marktsonntag im Günzburger Kuhturm besichtigt werden kann.

Schubkarre, Gießkanne und Kunstwerk. Zu sehen in der Ausstellung "Grünzeug" im Günzburger Kuhturm am 7. Mai von 13 bis 17 Uhr, Eintritt ist frei. Foto: Bernhard Weizenegger

Für die Ausstellung "Grünzeug" hat Brauchtumswartin Monika Stocker Gartengeräte und Kunstwerke zusammengestellt. Die 15-jährige Nachwuchskünstlerin Lena Schwarz stellt abstrakte und thematische Kunstwerke aus Acryl-, Aquarellfarben und Spachteltechnik aus. 25 Kunstwerke lockern die Schau aus unverwüstlichen, historischen Gießkannen und Schubkarren auf. Gut 70 Jahre hat das älteste Stück hinter sich und ist noch immer funktionsfähig.

Die Leihgaben der nur eintägigen Ausstellung haben die Familien Faber, Stammer, Schwarz und Stocker aus ihrem Fundus zur Verfügung gestellt. Es handelt sich also um Gartengeräte, die viele Jahre in professionellem Einsatz waren. Aber auch Sammlerstücke mit Erinnerungswert sind zu sehen. Die kleine Spiel-Schubkarre, die zahlreiche Sommer gesehen hat. In der Sand, Steine und Spielzeug im Sandkasten transportiert wurde. Geöffnet ist die Ausstellung von 13 bis 17 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei. (bwz)